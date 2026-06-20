Мэр Энергодара рассказал о смене тактики ударов ВСУ по городу

ВСУ перешли к тактике целенаправленных ударов FPV-дронами по микроавтобусам, грузовикам и генераторным установкам в Энергодаре. Об этом РИА «Новости» сообщил глава администрации города Максим Пухов.

По его словам, боевики ВСУ сменили тактику. Если раньше они беспорядочно сбрасывали боеприпасы с тяжелых БПЛА на припаркованные во дворах автомобили, то сейчас запускают FPV-дроны. Теперь они целятся в микроавтобусы и небольшие грузовые автомобили.

Украинские бойцы также атакуют генераторные установки. Пухов добавил, что, начиная с июня, ВСУ нанесли серию ударов по объектам резервной генерации на территории медучреждения.

«Была серия ударов по объектам генерации, которые были установлены на случай блэкаута с целью обеспечения бесперебойной работы магазинов, и также была серия ударов даже по переносным генераторам мелких предпринимателей», — уточнил глава города.

Ранее в результате атаки БПЛА ВСУ на Энергодар погиб сотрудник ЗАЭС.