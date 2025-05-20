Голый дезертир ВСУ пытался сбежать с позиций под Соледаром

Украинский военный попытался бежать голышом с позиций на Соледарском направлении и попал на камеру российского беспилотника. Кадры опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа» .

«Во время полетов заметили такую картину, противник решил бежать со своих позиций, но выбрал изощренный путь — вплавь», — уточнили авторы канала.

Они отметили, что солдат мог просто сдаться в плен к российским военным.

На кадрах было видно, как обнаженный украинский военный пытался сбежать по воде, держа одежду в руках. О дальнейшей судьбе дезертира ВСУ ничего неизвестно.

До этого в ДНР боец ВСУ сдался в плен и назвал себя советским человеком. Так он объяснил, почему говорит не на мове, а на русском языке. Ранее украинский офицер сравнил пехотинцев ВСУ с карандашами, пояснив, что командование использует солдат как пушечное мясо.