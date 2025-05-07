Командование ВСУ называло бойцов пехоты карандашами и использовало как расходный материал. Об этом рассказал украинский офицер Денис Ярославский в интервью журналистке Анне Максимчук, сообщило РИА «Новости» .

«Украинский пехотинец, к сожалению, констатируем факт, — это в большинстве случаев погибший, о котором даже завтра не вспоминает командир», — сказал офицер ВСУ.

По его словам, украинское командование относится к рядовым бойцам как к пушечному мясу. Для командиров они все как «пятисотый», то есть «пропал без вести».

В военной среде «пятисотыми» раньше иногда называли также дезертиров и предателей из числа военнообязанных, покидающих места, где ведутся боевые действия.

Ранее боец с позывным Змей, проходящий службу в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, рассказал, что на Украине мобилизованных отправляли для прохождения военной подготовки в Великобританию. Обучение было ни о чем, скорее всего, так ВСУ «отмывали деньги».