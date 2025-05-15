«Я советский человек». В ДНР задержали украинского военного с необычной позицией

Украинский боец вспомнил, что он советский человек, когда попал в плен

Военнослужащий ВСУ сдался в плен во время боев за населенный пункт Котляровка в ДНР и назвал себя советским человеком. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель командира роты 35-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Владислав Ряба.

«А что ты на мове-то не говоришь, не уважаешь там своих граждан, свою страну?» — спросил офицер у пленного.

На это украинец ответил, что он — советский человек.

Ряба отметил, что большинство сдавшихся в плен были мужчины в возрасте от 50 до 60 лет. У многих из них полностью отсутствовал украинский акцент, поэтому российские военные общались с ними на русском языке.

Однако он отметил, что все равно с опаской относится к разговорам пленных из-за того, что не известно, кто они на самом деле.

«Просто это возрастные люди, но они напрямую говорят, что нам оно ничего не надо, мы лучше вам сдадимся», — добавил военнослужащий.

Ранее на юге ДНР сдались в плен 10 украинских военных. Такая ситуация сложилась после того, как российские военные усилили атаки на резервы противника.