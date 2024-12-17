Ракетные атаки по России призваны отвлечь внимание общественности от поражения Украины. Они бессмысленны с военной точки зрения. Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил об этом в своем Telegram-канале .

Он назвал очевидным тот факт, что удары по Таганрогу и Грозному нужны не для стратегических достижений. Дубинский назвал эти атаки пиар-акциями, с помощью которых президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак отвлекли внимание людей от проигранного конфликта.

«Происходит глобальная операция отвлечения внимания от масштабных людских и территориальных потерь, от того, что Зеленский с Ермаком сдают Донбасс», — сказал депутат.

Вооруженные силы Украины могут предпринять новую попытку прорыва в Курской области, допустил военкор Андрей Коц. По его мнению, Зеленский рассчитывает получить козырь для будущих переговоров.