Главнокомандующий признал тяжелую ситуацию для ВСУ

Ситуация для украинской армии остается сложной, а российские войска наступают почти по всей линии фронта. О тревожной обстановке на передовой заявил главком ВСУ Александр Сырский в телеграм-канале.

По его словам, украинским войскам приходится действовать в условиях усилившегося давления на ряде участков.

«Ситуация остается сложной. Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта», — посетовал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы отодвигают противника по всей линии боевого соприкосновения.

До этого Минобороны России заявило об ударах по местам хранения и запуска украинских дальнобойных беспилотников, а также по транспортной и энергетической инфраструктуре, которую использовали ВСУ.