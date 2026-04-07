Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВС России по Украине

Вооруженные силы России нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Целями стали объекты, которые использовались в интересах ВСУ: предприятия по производству крылатых ракет, военные аэродромы, цеха сборки и места хранения БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Накануне российские операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили группу беспилотников ВСУ в Сумской области. Дроноводы сорвали ударные и разведывательные планы противника.

Также ВС России отбили две контратаки украинских военных, ликвидировали 20 боевиков и 30 FPV-дронов ВСУ в зоне СВО. За опорный пункт под огнем противника сражалось подразделение под руководством капитана Эльдара Джамалутдинова.