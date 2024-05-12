Еще двух погибших вытащили из-под завалов дома на улице Щорса в Белгороде | 360°

12 мая 2024, 18:16
Еще двух погибших вытащили из-под завалов дома на улице Щорса в Белгороде
МЧС России: тела двух погибших извлекли из-под завалов дома в Белгороде
Из-под завалов частично обрушившегося дома в Белгороде достали тела еще двух погибших. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного мужчины.
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«Это уже третий погибший в результате террористической атаки ВСУ на мирный Белгород», — написал он.
По последним данным, при частичном обрушении жилого дома на улице Щорса в Белгороде пострадали 20 человек, среди них двое детей.
Сейчас рядом с местом ЧП сотрудники ЖКХ и строители устанавливают дополнительное освещение. Специалисты продолжат разбор завалов обрушившегося подъезда дома вечером и ночью.
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