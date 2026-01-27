Гиперзвуковые «Цирконы» обогнали украинскую систему ПВО
WP: гиперзвуковые ракеты «Циркон» долетают до Киева раньше оповещения
Украинская система ПВО оказалась бессильна перед российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Они долетали до Киева всего за несколько минут, сообщила газета The Washington Post.
Массированные атаки на энергетическую инфраструктуру усилились с 9 января. Особо опасными считались удары 3М22 «Циркон», так как система ПВО не успевала на них отреагировать — способные развить скорость до 11 тысяч километров в час ракеты долетали от Крыма до Киева за несколько минут, до срабатывания сирены.
Последствия ударов хорошо видны на левом берегу Днепра. Именно здесь сосредоточено большое количество объектов инфраструктуры.
Из-за отсутствия света и тепла власти Киева призвали жителей временно эвакуироваться. Более 600 тысяч человек выехали из города.