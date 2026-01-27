Гиперзвуковые «Цирконы» обогнали украинскую систему ПВО

Украинская система ПВО оказалась бессильна перед российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Они долетали до Киева всего за несколько минут, сообщила газета The Washington Post .

Массированные атаки на энергетическую инфраструктуру усилились с 9 января. Особо опасными считались удары 3М22 «Циркон», так как система ПВО не успевала на них отреагировать — способные развить скорость до 11 тысяч километров в час ракеты долетали от Крыма до Киева за несколько минут, до срабатывания сирены.

Последствия ударов хорошо видны на левом берегу Днепра. Именно здесь сосредоточено большое количество объектов инфраструктуры.

Из-за отсутствия света и тепла власти Киева призвали жителей временно эвакуироваться. Более 600 тысяч человек выехали из города.