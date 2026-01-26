Без света, тепла и надежды: гнев российской армии обрушился на энергетику Украины. Главные итоги СВО за неделю

Прошедшую неделю российские военнослужащие начали с крещенских купаний и ответа украинским боевикам за теракты на территории России. Украина прочувствовала гнев ВС РФ — два массированных удара по энергетическим объектам практически привели столицу к коллапсу. В Киеве блэкаут. И все это — на фоне трехсторонних переговоров об урегулировании конфликта. Что еще произошло в зоне СВО за минувшие семь дней — в материале 360tv.ru.

Комбинированные и сокрушительные: на Украину полетели «Кинжалы», «Цирконы» и «Калибры» Атака в ночь на 20 января Неделя началась с сокрушительного удара «Кинжалами» и «Искандерами» по энергетике Украины — в ночь на 20 января российские войска нанесли мощный удар по объектам критической инфраструктуры противника. Под удар попали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, а также Приднепровская ТЭС в Днепропетровской области. По Виннице прилетело минимум три новейшие ракеты «Искандер-1000». В результате в Киеве - тотальный блэкаут, без тепла остались 5635 многоквартирных домов. Без водоснабжения остался левый берег Киева. Удар нанесли в ответ на украинские террористические атаки, заявили в российском оборонном ведомстве.

Атака в ночь на 24 января В ночь на субботу ВС РФ повторили массированный удар по Украине. Российские военные использовали как минимум несколько сотен ударных БПЛА и десятки ракет типа «Искандер», «Кинжал», «Циркон», «Буря», Х-22, Х-69 и Х-101. Вся эта мощь обрушилась на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также ключевую подстанцию ПС 750 киловольт «Киевская». На Украине отметили, что такого масштабного комбинированного удара столь широкой номенклатурой ракет еще не было. Сначала «Герани» перегрузили остатки украинской ПВО, следом на цели зашли «Цирконы» и «Искандеры». Также российские войска атаковали военные объекты в Житомирской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.

Продвижение ВС РФ Помимо сокрушительных массированных ударов по украинской энергетике, Вооруженные силы России продолжают продвижение в зоне СВО. За неделю освободил четыре населенных пункта: Новопавловка в ДНР (группировка «Центр»);

Павловка в Запорожской области (группировка «Днепр»);

Симиновка в Харьковской области (группировка «Север»);

Старица в Харьковской области (группировки «Север»).

Понедельник — день тяжелый… для ВСУ В понедельник артиллеристы из «Градов» разгромили сеть укрепленных опорников ВСУ в Запорожской области. Также южане «Градами» отработали по району сосредоточения ВСУ в ДНР, уничтожив склад боеприпасов, технику и личный состав. На Краснолиманском направлении отличился расчет РСЗО «Ураган». В Сумской области расчет миномета «Нона-М1» уничтожил группу пехоты ВСУ, находившуюся в опорнике. В Днепропетровской области российские подразделения нанесли удар по железнодорожному мосту в районе Васильковки. Огонь охватил всю конструкцию, в результате чего опоры деформировались и частично расплавились. Пожар продолжался несколько часов.

Дроноводы также отметились в общем деле: в Харьковской области сожгли украинский танк Т-72;

на Купянском направлении уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу противника;

на Красноармейском направлении сбили тяжелые коптеры;

в Запорожской области сорвали контратаку ВСУ, уничтожив бронетехнику противника;

ликвидировали автомобильную технику, укрытие с личным составом, склад горюче-смазочных материалов, станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Вторник начался с удара по энергетике Второй день недели стал для Украины еще сложнее — в ночь на 20 января ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике. Киев погрузился во мрак. На Купянском направлении российские части сорвали ротацию и подвоз боеприпасов для ВСУ. На Константиновском — ВСУ лишились блиндажа с живой силой.

Дроноводы не давали покоя украинским войскам: в Сумской области в населенном пункте Шатрище «Герани» разнесли пункт управления беспилотниками;

в Харьковской области ликвидировали замаскированные блиндажи и укрытия с живой силой противника;

в Запорожской области FPV-дроны поразили наземные робототехнические комплексы и беспилотники;

на Красноармейском направлении уничтожили бронетехнику и укрытия.

Среда: хорошо поработал «Солнцепек» Хорошо укрепленный пункт ВСУ с заглубленными укрытиями и разветвленной системой огневых позиций уничтожил расчет ТОС «Солнцепек» в Запорожской области. В этом же регионе расчет комплекса «Тор-МУ» сорвал беспилотную атаку противника, дроны уничтожили на подлете к позициям. В Херсонской области на правом берегу Днепра расчет орудия Д-30 Костромских десантников уничтожил пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и автомобилем.

Дроноводы по традиции: в Запорожской области сожгли «Ланцетами» танк противника;

в Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА, автомобиль и пехоту ВСУ;

FPV-дроны поразили склад боеприпасов, укрытия и ретрансляторы противника.

Четверг: дроноводы нарушили логистику ВСУ Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные и артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли поражения объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ. РСЗО «Ураган» на Красноармейском направлении площадным ударом по позициям ВСУ расчистил дорогу штурмовикам. На Купянском направлении расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию ВСУ и подвоз боеприпасов. В Запорожской области отличились реактивщики из Новороссийска, они уничтожили скопление пехоты противника севернее населенного пункта Приморское.

Мощный удар нанесли расчеты БПЛА и FPV-дронов: в Сумской области «Герани» ударили по железнодорожному мосту через реку Сейм в районе Лысогубовки;

на Купянском направлении уничтожили наземные робототехнические комплексы и пикапы ВСУ;

в Харьковской области поразили разведывательные и ударные БПЛА, военную технику и живую силу противника;

на Красноармейском направлении уничтожили пикапы с десантом и пехоту;

в Запорожской области поразили пункты управления БПЛА и сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя.

Российские военные ликвидировали опасного украинского корректировщика, который долгое время наводил артиллерию ВСУ на российские позиции на Краматорско-славянском направлении. Ценного корректировщика и группу эвакуации накрыл дрон-камикадзе, когда они уже считали себя в безопасности.

Пятница: противник остался без «глаз» Разведчики выявили пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Шийковка Харьковской области. Его спрятали в одном из укрепленных фортификационных сооружений, но это не помогло — артиллеристы уничтожили цель боеприпасом «Краснополь».

Войска беспилотных систем нанесли мощные удары: в Харьковской области FPV-дроны уничтожили технику и укрытия ВСУ;

в Днепропетровской области накрыли мобильный пункт управления БПЛА;

на Красноармейском направлении поразили живую силу и технику;

на Ореховском направлении уничтожили личный состав, технику и объекты ВСУ;

на Харьковском направлении беспилотники самолетного типа «Молния-2» уничтожили пункт управления БПЛА и снайперские пары ВСУ. Вооруженные силы России получили новую партию танков Т-90М, прошедших доработку с учетом опыта, полученного на поле боя. Среди новшеств —пушка калибра 125 миллиметров, дистанционно управляемый модуль вооружения с пулеметом, новая сварная башня, более мощный двигатель и комплекс динамической защиты.

Суббота: ВСУ лишились опорников и блиндажей В ночь на субботу российские войска нанесли комбинированный удар по заводу, производящему беспилотные летательные аппараты дальнего действия, а также объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины. «Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. <…> Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — отчитались в российском Министерстве обороны.

На передовой российские танкисты уничтожили замаскированные блиндажи и наблюдательный пункт ВСУ на Константиновском направлении. В Харьковской области расчеты самоходной установки «Малка» разгромили укрытие и технику противника. Опорники также разбили на правом берегу Днепра. Пункты временной дислокации уничтожены в Запорожской и Сумской областях, не выдержали натиска и несколько пунктов управления беспилотниками. Дроноводы продолжают держать противника в страхе: в Харьковской области FPV-дроны уничтожили наземный робототехнический комплекс, технику и живую силу ВСУ;

на Красноармейском направлении ликвидировали бронетехнику, легковые автомобили с десантом, а также пехоту противника;

в Запорожской области сорвали подвоз боеприпасов к позициям ВСУ.

Воскресенье: Киев без света, тепла и воды ВС России нанесли удары по объектам на территории Украины, которые связаны с обеспечением работы украинского ВПК. Под удар попал объект энергетической инфраструктуры, а также производственные помещения, места хранения и площадки запуска дальнобойных беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. В Запорожской области расчеты САУ «Акация» продолжили славную практику своих сослуживцев и уничтожили очередной пункт управления беспилотниками. Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили блиндаж с живой силой противника.

Жителей Киева предупредили о надвигающейся катастрофе — полный блэкаут в городе наступит после уничтожения западной электромагистрали. Удары ВС РФ привели к тому, что Трипольская ТЭС, ТЭЦ и подстанции не могут снабжать украинскую столицу электричеством в полном объеме. Киев становится непригодным для жизни. На левом берегу нет света и отопления, отметили военкоры. Всего более 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без света. Абоненты получают электричество на три-четыре часа, а затем оно вновь пропадает на 10-15 часов. Некоторые многоквартирные дома стоят без отопления неделями. Киевские власти призывают местных жителей покинуть город.