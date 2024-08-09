Германия ушла от вопроса про применение своего оружия в Курской области

Правительство ФРГ сообщило, что не знает о применении своего оружия под Курском

Фото: РИА «Новости»

У правительства Германии нет собственных данных о применении ВСУ немецкого оружия в Курской области. Об этом в пресс-службе кабмина рассказали РИА «Новости».

«Приняли к сведению», — ответили в правительстве.

При этом сведения Германия назвала «противоречивыми». Немецкое правительство не смогло подтвердить или опровергнуть применение в Курской области своего оружия.

Как сообщала газета Washington Post, при вторжении боевики использовали бронетехнику США и Европы. Администрация американского президента Джо Байдена не возражала, теперь боевики просят «официального разрешения» бить ATACMS по России.

Нападение на Курскую область произошло утром 6 августа. Четвертый день подряд российские военные отбивают атаки противника и не допускают его проникновения вглубь страны.

Из-за украинских атак пострадали десятки мирных жителей, есть погибшие. Людей из приграничных населенных пунктов эвакуировали.

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