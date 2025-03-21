Герасимов поставил новые задачи группировке «Центр»

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов, находясь на передовом пункте управления общевойсковой армии, заслушал доклады, подвел промежуточные итоги и поставил новые задачи группировке войск «Центр». Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности», — отметили в оборонном ведомстве.

В штабе общевойсковой армии командующий Генштаба вручил госнаграды военнослужащих, которые особенно отличились в ходе освобождения Донецкой Народной Республики. Он выразил им признательность за их отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

Ранее российские военные освободили Суджу. За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 340 военнослужащих, две БМП, три БТР, пять боевых бронемашин. Минобороны уже показало кадры из освобожденного города.

На видео попали разрушенные дома и искореженные автомобили. Военные зашли в одну из городских школ, от здания которой остались только стены и полуразрушенные коридоры.