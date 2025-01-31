Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО

Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов встретился с военнослужащими пункта управления группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Генерал-лейтенант Андрей Иванаев выступил перед Герасимовым с докладом о текущей обстановке и ходе выполнения группировкой «Восток» боевых задач.

«Подводя итоги заслушивания, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки „Восток“ при освобождении населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка, поставил задачи на дальнейшие действия», — рассказали в пресс-службе министерства.

Встреча завершилась вручением государственных наград наиболее отличившимся военнослужащим.

На прошлой неделе начальник Генштаба встретился с танковой дивизией и мотострелковой бригадой группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении в зоне СВО. До этого с бойцов этой группировки Герасимов посещал в августе 2024 года.