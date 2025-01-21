Герасимов посетил подразделения группировки «Центр» в зоне спецоперации

Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении в зоне спецоперации. Минобороны опубликовало видео об этой поездке.
Герасимов вручил государственные награды особо отличившимся военнослужащим, заслушал доклады командующего группировкой и его подчиненных, затем подвел промежуточные итоги и поставил новые боевые задачи.
В прошлый раз начальник Генштаба приезжал в зону спецоперации 6 августа, и тоже в группировку «Центр». Тогда программа его поездки в целом совпадала с нынешней.
Выступая на брифинге для иностранных военных атташе в декабре, Герасимов заявил, что российская армия выполнила все поставленные перед ней задачи на 2024 год.
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