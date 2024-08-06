Герасимов посетил войска в зоне СВО

Начальник Генштаба Герасимов посетил группировку войск «Центр»

Начальник Генштаба Валерий Герасимов посетил группировку войск «Центр», выполняющую задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Герасимов заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений на Александро-Калиновском и Красноармейском направлениях, поставил новые задачи и вручил особо отличившимся военнослужащим государственные награды.

В прошлый раз начальник Генштаба посещал зону спецоперации в июле, тогда он побывал в расположении группировки «Восток». Он поздравил бойцов, освободивших поселок Урожайное, и вручил им ордена и медали.

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