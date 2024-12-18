Российская армия выполнила все поставленные задачи на 2024 год

Герасимов: российская армия выполнила все поставленные задачи на 2024 год

Фото: РИА «Новости»

Российская армия выполнила все поставленные командованием на 2024 год задачи. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

«Мы знаем, что необходимо делать и какие задачи предстоит решать», — заявил он.

Начальник Генштаба добавил, что вооружение и техника обновляются, уровень подготовки командования и подразделений повышается, а цели специальной военной операции будут достигнуты.

Ранее Герасимов на том же брифинге заявил, что украинские войска с начала спецоперации потеряли около миллиона военных убитыми и ранеными, а также примерно 20 тысяч танков и единиц другой бронетехники.

Такое же число касательно личного состава называл на расширенной коллегии Минобороны и министр Андрей Белоусов, добавив, что только за 2024 год потери ВСУ достигли 560 тысяч человек.

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