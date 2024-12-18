Герасимов: российская армия выполнила все поставленные задачи на 2024 год

Российская армия выполнила все поставленные командованием на 2024 год задачи. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

«Мы знаем, что необходимо делать и какие задачи предстоит решать», — заявил он.

Начальник Генштаба добавил, что вооружение и техника обновляются, уровень подготовки командования и подразделений повышается, а цели специальной военной операции будут достигнуты.

Ранее Герасимов на том же брифинге заявил, что украинские войска с начала спецоперации потеряли около миллиона военных убитыми и ранеными, а также примерно 20 тысяч танков и единиц другой бронетехники.

Такое же число касательно личного состава называл на расширенной коллегии Минобороны и министр Андрей Белоусов, добавив, что только за 2024 год потери ВСУ достигли 560 тысяч человек.