Минобороны сообщило об ударе по поездам с военными грузами под Днепропетровском

Российские военные нанесли удары по железнодорожным эшелонам Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Составы использовались для перевозки иностранных беспилотников и запчастей к ним, сообщили в Минобороны .

Атаки выполнили расчеты ударных БПЛА «Герань-4 Сикер» у населенного пункта Вишневое.

В ведомстве отметили, что системное поражение железнодорожной инфраструктуры и локомотивов нарушает логистику украинских войск и затрудняет снабжение.

Накануне при помощи «Гераней» российские военные нанесли удары по двум логистическим центрам ВСУ в Одесской области, а именно в районах Николаева и Дачного.

Тогда же бойцы ВС России поразили сухогруз, перевозивший военно-техническое имущество для Украины от западных стран.

За день до этого российские военнослужащие атаковали завод боеприпасов «Блэк Аммо» и еще один сухогруз ВСУ.