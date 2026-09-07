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    «Герани» поразили поезда с грузами для ВСУ

    Минобороны сообщило об ударе по поездам с военными грузами под Днепропетровском

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные нанесли удары по железнодорожным эшелонам Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Составы использовались для перевозки иностранных беспилотников и запчастей к ним, сообщили в Минобороны.

    Атаки выполнили расчеты ударных БПЛА «Герань-4 Сикер» у населенного пункта Вишневое.

    В ведомстве отметили, что системное поражение железнодорожной инфраструктуры и локомотивов нарушает логистику украинских войск и затрудняет снабжение.

    Накануне при помощи «Гераней» российские военные нанесли удары по двум логистическим центрам ВСУ в Одесской области, а именно в районах Николаева и Дачного.

    Тогда же бойцы ВС России поразили сухогруз, перевозивший военно-техническое имущество для Украины от западных стран.

    За день до этого российские военнослужащие атаковали завод боеприпасов «Блэк Аммо» и еще один сухогруз ВСУ.