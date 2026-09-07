«Герани» поразили поезда с грузами для ВСУ
Минобороны сообщило об ударе по поездам с военными грузами под Днепропетровском
Российские военные нанесли удары по железнодорожным эшелонам Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Составы использовались для перевозки иностранных беспилотников и запчастей к ним, сообщили в Минобороны.
Атаки выполнили расчеты ударных БПЛА «Герань-4 Сикер» у населенного пункта Вишневое.
В ведомстве отметили, что системное поражение железнодорожной инфраструктуры и локомотивов нарушает логистику украинских войск и затрудняет снабжение.
Накануне при помощи «Гераней» российские военные нанесли удары по двум логистическим центрам ВСУ в Одесской области, а именно в районах Николаева и Дачного.
Тогда же бойцы ВС России поразили сухогруз, перевозивший военно-техническое имущество для Украины от западных стран.
За день до этого российские военнослужащие атаковали завод боеприпасов «Блэк Аммо» и еще один сухогруз ВСУ.