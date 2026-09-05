ВС России поразили завод боеприпасов «Блэк Аммо» и сухогруз под Одессой

Российские беспилотники большой дальности днем 5 сентября поразили производство боеприпасов и сухогруз с военным имуществом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На предприятии «Блэк Аммо» в Борисполе производили боеприпасы и взрывчатые вещества для силовых структур Украины. Также оно закупало и поставляло силовикам аналогичную продукцию других производителей.

Сухогруз, ставший целью БПЛА, находился в порту «Черноморск». Он перевозил военно-техническое имущество, поставленное на Украину из западных стран.

Ранее армия России поразила «Геранями» три сухогруза и контейнеровоз. Суда с грузами военного назначения стояли в портах Черноморска и Одессы.