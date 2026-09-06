ВС России ударили «Геранями» по двум логистическим центрам ВСУ под Одессой

Российские военные поразили два логистических центра ВСУ в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Атакованные распределительные узлы находятся в районах Николаев и Дачное и принадлежат акционерному товариществу «Одесса-22».

Удары нанесли днем 6 сентября беспилотниками «Герань-4 Сикер». Особенность этих БПЛА — современная электронно-оптическая система наведения. С ней аппарат может сам скорректировать траекторию полета перед атакой.

Пресс-служба приложила кадры объективного контроля, на которых можно увидеть пораженные цели.

Накануне ВС России поразили завод боеприпасов «Блэк Аммо» и сухогруз под Одессой.