Российские беспилотники поразили сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Удар нанесли днем 6 сентября в акватории Черного моря.

Также ВС России атаковали при помощи БПЛА «Герань-4 Сикер» логистические центры акционерного товарищества «Одесса-22» в районах Николаев и Дачное Одесской области. Этот тип летательных аппаратов оснащен современной системой наведения, корректирующей траекторию при выходе на цель.

В зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки силы противовоздушной обороны российской армии сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 400 беспилотников самолетного типа.