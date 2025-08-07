«Герани» атаковали Днепропетровск, в городе начались пожары

«РВ»: из-за массовой атаки «Гераней» в Днепропетровске начались пожары

Фото: РИА «Новости»

Днепропетровск попал под массированную атаку «Гераней». Об этом написали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Взрывы и пожары: Днепропетровск под массированной атакой», — отметили военкоры.

Удар нанесли дронами-камикадзе «Герань» по военным объектам ВСУ. В городе после взрывов начались пожары.

Российские войска продолжают продвижение в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Восток» 5 августа освободили село Январское, которое находится к северо-западу от Малиевки.

Украинским военным предрекли, что в течение полугода им  придется покинуть Днепропетровскую область и отступить на правый берег Днепра.

