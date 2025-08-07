«Герани» атаковали Днепропетровск, в городе начались пожары

«Взрывы и пожары: Днепропетровск под массированной атакой», — отметили военкоры.
Удар нанесли дронами-камикадзе «Герань» по военным объектам ВСУ. В городе после взрывов начались пожары.
Российские войска продолжают продвижение в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Восток» 5 августа освободили село Январское, которое находится к северо-западу от Малиевки.
Украинским военным предрекли, что в течение полугода им придется покинуть Днепропетровскую область и отступить на правый берег Днепра.
