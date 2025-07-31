ВСУ предрекли скорое отступление на одном из участков

Вооруженные силы Украины неспособны удержать Днепропетровскую область, поэтому в течение полугода им придется отступить на правый берег Днепра. Британский аналитик Александр Меркурис сообщил об этом на своем YouTube-канале .

«Предполагаю, что в течение следующих шести месяцев кто-то, если он здравомыслящий человек, примет решение отвести украинские войска на правый берег Днепра, потому что, на мой взгляд, именно к этому и ведет ситуация на поле боя», — сказал он.

Меркурис усомнился в том, что ВСУ смогут выстроить систему обороны и удержать позиции. Им не хватит ни материалов, ни людей, ни тяжелой техники.

Ранее Вооруженные силы России атаковали порт в Николаевской области и полигон ВСУ в Черниговской. Они также взяли на вооружение боевые элементы индивидуального наведения «Мотив» и новые реактивные БПЛА.