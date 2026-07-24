За неделю ВС России нанесли 18 групповых ударов и один массированный по целям, связанным с ВСУ. Об этом сообщило Минобороны на платформе «Макс».

Военные поразили инфраструктуры портов Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения военных грузов.

«За неделю поразили 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, в том числе 16 типа „сухогруз“, 10 типа „балкер“ и контейнеровоз», — прокомментировали в Минобороны.

ВС России поразили и предприятия ВПК в Киеве и Киевской области, логистические центры, склады боеприпасов, а также пункты временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Недавно военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Военнослужащие группировки войск «Восток» отличились при освобождении Благодатного.