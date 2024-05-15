Генштаб ВСУ оправдался за «маневры» армии под Волчанском | 360°

15 мая 2024, 00:35
Генштаб ВСУ оправдался за «маневры» армии под Волчанском
Генштаб ВСУ: армия под Волчанском переместилась на более выгодные позиции
ВСУ вынужденно переместились на «более выгодные позиции» под Волчанском в Харьковской области. Об этом в Telegram-канале заявил генштаб украинской армии.
«На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, вследствие огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции», — сообщило ведомство.
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Российские войска продолжают бои за Волчанск, они уже взяли под контроль западную и северную части города.
ВСУ направили в Харьковскую область резервные подразделения. Начальник генштаба ВСУ признал, что российская армия продвинулась в районе Волчанска.
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