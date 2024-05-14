Российские войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска | 360°

Важное 14 мая 2024, 11:26 Российские войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска Ганчев: ВС России взяли под Харьковом западную и северную части Волчанска РИА «Новости»

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Российские военнослужащие продолжают вести бои в Волчанске в Харьковской области. ВС России уже взяли под свой контроль западную и северную части города. Об этом в эфире «Первого канала» заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Он отметил, что ВСУ оказывают сопротивление как в самом Волчанске, так и на подступах к нему. По его словам, российские военные пока не взяли поселок Волчанские Хутора на восточной окраине. Ганчев рассказал, что ВС России успешно заняли позиции в западной и северной частях города, поэтому могут продвигаться дальше.

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«Наши ребята сейчас продолжают движение в районе мясокомбината и так далее», — указал он.

Ранее обозреватель Sky News Дебора Хейнс предположила, что российские войска будут наступать преимущественно в районе двух населенных пунктов: около Волчанска и Липцов, расположенных в 20 километрах к северу от Харькова. В издании отметили, что это направление стало для ВСУ чрезвычайно опасным.