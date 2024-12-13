Генерала, отвечающего за Курахово, уволили после наступления ВС России

Командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ «Донецк» Александра Луценко, который отвечал за Красноармейское и Кураховское направления, сняли с должности. Об этом сообщила депутат парламента Украина Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

«Генерала Луценко уволили с должности командующего <…> Теперь руководить будет генерал [Александр] Тарнавский», — написала она.

Она отметила, что Тарнавский имеет много опыта, он принимал участие в «провальном южном контрнаступлении в 2023 году».

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска выбили украинских военных из южной части Курахово в ДНР. По его словам, сейчас там идет зачистка. Теперь основные бои перекинулись в северо-западную часть региона, где ВСУ заняли несколько больших опорных пунктов.

Ранее стало известно, что правительство Украины приказало подконтрольным СМИ готовить общественность к сдаче пяти городов в ДНР российским военным. Журналистов попросили негативно отзываться о них и всячески демонстрировать, что эти регионы — обуза для армии.