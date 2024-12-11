Украинское правительство приказало подконтрольным СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости» .

«Режим Зеленского через подконтрольные СМИ отдал приказ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов и по сути их освобождению русской армией», — сказал он.

Речь идет о Покровске, Часове Яре, Курахово, Мирнограде и Торецке.

Рогов отметил, что на подконтрольной ВСУ территории ДНР уже начали информационно-пропагандистскую компанию по преуменьшению значимости этих городов. СМИ негативно отзываются о них и всячески показывают, что эти регионы обуза — для армии.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России освободили населенный пункт Желтое в ДНР. Также наши бойцы поразили живую силу и технику противника в Дзержинске, Щербиновке, Петровке, Димитрове и Пушкино.