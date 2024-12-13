Российские войска выбили противника из южной части Курахово в ДНР

ВС России выбили ВСУ из южной части Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости» .

«Наши войска выбили противника из южной части города, сейчас там заканчивается зачистка», — сказал он.

По словам Рогова, основные бои перекинулись в сторону северо-запада, где ВСУ заняли несколько опорных пунктов.

До этого Владимир Рогов сообщал, что российские войска продолжают обхват Курахово со стороны запада и юга. Тогда наши военные уже окружили населенный пункт с разных сторон. Восточную часть освободили, начинались бои в центре.

Ранее он заявил, что украинская администрация объявила об эвакуации населения из села Малая Токмачка в Запорожье. Российские войска все ближе подходят к окраинам населенного пункта. Власти испугались, что местные жители начнут передавать бойцам ВС России координаты расположения ВСУ.