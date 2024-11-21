Украинские националисты на всей линии фронта терпят полное фиаско, подразделения боевиков продолжают отступать. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Зеленский четко понимает, что Украина фактически проигрывает, если Запад или НАТО не включаться в конфликт физически. Это связано, в первую очередь, с фиаско ВСУ почти по всей линии соприкосновения на всех направлениях», — сказал он.

Кимаковский подчеркнул, что поставки Украине западного оружия не окажут никакого влияния на ситуацию на фронте.

«В нынешних условиях Украине ничего не сделать, потому что ВСУ отступают», — добавил советник главы ДНР.

Ранее стало известно об уничтожении российским военными ракетой Х-38 понтонной переправы украинских боевиков через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении.