ГБР после обстрела военного института в Полтаве возбудило уголовное дело

«РБК-Украина»: после удара по училищу в Полтаве возбудили дело о халатности

Фото: Unsplash

После ракетного удара ВС России по полтавскому военному институту связи на Украине возбудили уголовное дело в отношении военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

По его данным, ГБР возбудило дело по статье о халатности военных.

Эту информацию подтвердила газета «Страна.ua». Издание отметило, что ГБР Украины начало вести расследование, сообщил RT.

Российские войска атаковали учебно-тренировочный центр войск связи 3 сентября. Ракета поразила объект во время построения более 500 военнослужащих.

Президент Украины заявил, что в результате ракетного удара армия потеряла 41 солдата, еще 180 получили ранения. Военный институт связи атаковали двумя ракетами, добавил он.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук предположил, что украинские власти замалчивают настоящее число погибших. Он обвинил руководство страны во лжи и манипуляции. По его мнению, власти не озвучивают реальные цифры из-за страха.

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