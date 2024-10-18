ФСБ задержала украинскую шпионку в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали украинку, которая по поручению спецслужб занималась сбором и передачей сведений о дислокации российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жительница Херсонской области инициативно установила контакт с представителями украинской спецслужбы», — отметили в ФСБ.

По заданию куратора, 23-летняя девушка собирала информацию о размещении российских военных в Херсонской области и отправляла данные противнику в Telegram.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». Злоумышленнице грозит до 20 лет тюрьмы.

Глава Крыма Сергей Аксенов благодарил сотрудников ФСБ за задержание украинских агентов.

Ранее украинский агент в Севастополе получил 15 лет за шпионаж. Он предоставил сведения о дислокации военных судов и подводных лодок Черноморского флота. Злоумышленника отправили в тюрьму строгого режима.