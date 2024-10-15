Украинский агент в Севастополе получил 15 лет за шпионаж

Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет тюрьмы за передачу данных о ВС России

Агента службы безопасности Украины, «работавшего» в Севастополе, приговорили к 15 годам лишения свободы за то, что он передал информацию о расположении военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчина передавал фотографии, на которых были сняты места базирования российских военных кораблей и подводных лодок, а также боновые заграждения в севастопольских бухтах. Эти данные противник мог использовать для подготовки атак с помощью беспилотных летательных и подводных аппаратов.

В феврале 2024 года суд признал мужчину виновным в госизмене в форме шпионажа. За это его отправили в тюрьму строгого режима на 15 лет и оштрафовали на 200 тысяч рублей с дальнейшим ограничением свободы на два года.

«Решением Третьего апелляционного суда общей юрисдикцииприговор оставлен без изменений, таким образом, он вступил в законную силу», — сообщили в ФСБ.

Ранее жителя Мурманска осудили на 13 лет за голосовое сообщение СБУ о российской армии. Молодой человек передал украинской стороне сведения, компрометирующее российских военных. Через некоторое время эта информация оказалась в интернете.