ФСБ установит подельников агента ГУР, покушавшегося на жизнь сотрудника ОПК на Урале

Диверсант по заданию украинских кураторов собрал самодельное взрывное устройство.

«При задержании в момент закладки СВУ в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники ФСБ изъяли пистолет Макарова с боеприпасами, взрывное устройство и средства связи агента ГУР с кураторами. Во время обыска по адресам проживания и в гараже террориста также нашли инструкции и компоненты для создания взрывчатки.

Ранее оперативники ФСБ задержали мужчину, который рекрутировал жителей Адыгеи в ряды террористических групп. По данным ведомства, злоумышленник склонял рекрутов к нападению на силовиков с последующим выездом в лагерь в одной из стран Центральной Азии. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в такой организации».