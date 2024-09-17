Украинский агент планировал подорвать машину руководителя оборонного предприятия на Урале

Украинский агент пытался подорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия в Свердловской области. При задержании диверсанта ликвидировали, сообщили в ЦОС ФСБ.

«По заданию кураторов террорист изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), предназначавшееся для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области», — указали в ведомстве.

Злоумышленника задержали, когда он закладывал взрывчатку в тайник. Преступник оказал вооруженное сопротивление, силовики ликвидировали его ответным огнем.

На месте изъяли пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемую самодельную взрывчатку, средства связи, по которым агент поддерживал контакты с кураторами из Главного разведуправления Украины. Также силовики нашли переписку с ГУР, подтверждающую подготовку теракта.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ, заключили в ЦОС ФСБ.