ФСБ в Адыгее задержала вербовщика в ряды террористов

Оперативники ФСБ задержали россиянина, который по заданию иностранных кураторов вербовал в ряды террористических формирований жителей Адыгеи. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

«ФСБ пресекла противоправную деятельность гражданина России, который в интересах террористических формирований осуществлял вербовку рекрутов. Являясь последователем идеологии запрещенной в России международной террористической организации, задержанный присягнул на верность главарю МТО и установил контакт с зарубежными эмиссарами», — заявили пресс-службе.

В ФСБ добавили, что по указанию кураторов злоумышленник склонял жителей Адыгеи к нападениям на сотрудников правоохранительных органов с последующим выездом в лагерь в одном из государств Центральной Азии.

Против задержанного завели дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в такой организации». Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, что почти 100 подпольных оружейных мастерских накрыли в России летом.