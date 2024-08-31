ФСБ в Адыгее задержала вербовщика в ряды террористов
ФСБ задержала вербовавшего жителей Адыгеи в ряды террористических групп
Оперативники ФСБ задержали россиянина, который по заданию иностранных кураторов вербовал в ряды террористических формирований жителей Адыгеи. Об этом сообщил ЦОС ведомства.
«ФСБ пресекла противоправную деятельность гражданина России, который в интересах террористических формирований осуществлял вербовку рекрутов. Являясь последователем идеологии запрещенной в России международной террористической организации, задержанный присягнул на верность главарю МТО и установил контакт с зарубежными эмиссарами», — заявили пресс-службе.
В ФСБ добавили, что по указанию кураторов злоумышленник склонял жителей Адыгеи к нападениям на сотрудников правоохранительных органов с последующим выездом в лагерь в одном из государств Центральной Азии.
Против задержанного завели дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в такой организации». Расследование дела продолжается.
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