ФСБ показала видео с имитацией теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов»

ФСБ показала видео с рассказом моряка «Адмирала Кузнецова» о вербовке ВСУ

ФСБ показала видео с рассказом моряка, которого пытались завербовать для проведения теракта на борту крейсера «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. На военнослужащего вышел некий Олег из украинских спецслужб.

На видео сидящий спиной к камере военный рассказал, что во время телефонных разговоров злоумышленник, прибегая к психологическому давлению, хотел заставить мужчину пойти на преступление.

Моряку обещали заплатить крупную сумму и организовать выезд в Финляндию, где его якобы ждали новые документы.

ФСБ провела оперативную игру, инсценировала теракт на корабле под видом противопожарных учений. Видео отправили агенту, но тот удалил аккаунты. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее спецслужбы Украины с помощью российского летчика пытались угнать стратегический бомбардировщик — носитель ядерного оружия Ту-22М3. Военного то шантажировали, то обещали ему три миллиона долларов и итальянское гражданство. Как отметили в ФСБ, украинская сторона в погоне за «медийной победой» уже пренебрегает конспирацией.

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