ФСБ предотвратила два теракта, в том числе на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракт против трех высокопоставленных российских военнослужащих, и предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

Как стало известно, в марте на военнослужащего, проходящего службу на «Адмирале Кузнецове», вышел агент украинских спецслужб, представившийся Олегом. Он предложил устроить теракт на корабле, то обещая крупное вознаграждение и вывоз за границу, то шантажируя уголовной ответственностью якобы за финансирование ВСУ. Агент утверждал, что операцию курирует лично глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

Военнослужащий обратился в органы контрразведки. ФСБ провела оперативную игру, инсценировала теракт на корабле и переслала «Олегу» видеозапись. Вскоре после этого агент удалил аккаунты.

ФСБ расследует уголовное дело против «Олега». В случае поимки ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Тем временем в Москве задержали россиянина, который планировал под видом подарков организовать доставку взрывных устройств троим руководителям подразделений Минобороны. Бомбы должны были взорваться после сигнала о получении посылок.

Задержанный признался, что его завербовали украинские спецслужбы, пообещав материальное вознаграждение.

СК возбудил уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.