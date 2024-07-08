Украинские спецслужбы в погоне за «медийной победой» пренебрегают конспирацией. Об этом сообщил сотрудник ФСБ в эфире телеканала « Россия 1 ».

«В погоне за медийной победой и материальной выгодой от раздела выделяемых на разведывательную деятельность денег представители украинских спецслужб пренебрегают требованиями конспирации, используя шантаж и обман», — сказал он.

На Украине пытались завербовать российского военного летчика, чтобы он угнал бомбардировщик Ту-22М3 и вывез семью из России через Турцию и Молдавию. Взамен ему обещали три миллиона долларов на счету в польском банке и документы гражданина Италии. Кроме того, вербовщик пытался угрожать его близким и требовал передать информацию о военной технике или поджечь ее.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы не случайно планировали использовать Молдавию для угона самолета. По данным российского ведомства, украинские силовики вольготно чувствуют себя в соседней стране.

Помимо этого, спецслужба подчеркнула, что без помощи НАТО на Украине не смогли бы оформить ни итальянские, ни польские документы, и сделала вывод о причастности альянса к этой акции.

В конце февраля в Испании нашли убитым перебежчика Максима Кузьминова, в прошлом году угнавшего российский военный вертолет Ми-8 и расстрелявшего двоих боевых товарищей.