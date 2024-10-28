ФСБ показала место уничтожения диверсантов в Брянской области

Федеральная служба безопасности показала видео с места ликвидации группы украинских диверсантов в Брянской области. На кадрах можно увидеть оружие, патроны и амуницию боевиков.

В Брянской области 28 октября предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы. В ходе операции российские пограничники ликвидировали четверых диверсантов.

У боевиков нашли иностранное оружие, снаряжение и средства связи, а также личные вещи, указывающие на их принадлежность к третьим странам. В числе полученных трофеев: автоматическое оружие, наступательные ручные пехотные гранаты, гранатометы.

Ранее стало известно, что Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на атомных электростанциях в России. В частности, вторгнувшиеся в Курскую область украинские боевики планировали захватить и заминировать местную АЭС.