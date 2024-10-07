Стало известно о планах Украины заминировать Курскую АЭС

В планы украинских военных, вторгнувшихся в Курскую область, входили захват и минирование АЭС. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Астане. Его процитировало пресс-бюро .

«Если бы этот план удалось реализовать, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской», — подчеркнул глава СВР.

По его словам, ГУР Минобороны Украины совместно с МИ-6 также разрабатывали операцию по подрыву линий электропередачи, связывающих АЭС с энергосистемой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ВСУ играют с огнем, пытаясь угрожать безопасности Курской АЭС.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев предупредил, что Чернобыль покажется разминкой, если по станции случится удар.