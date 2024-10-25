Небензя: спецслужбы Запада готовили украинские ДРГ для провокаций на АЭС в РФ

Западные спецслужбы готовили провокации на российских атомных электростанциях, планируя воспользоваться украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на неформальной встрече Совбеза организации, сообщило РИА «Новости» .

«У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская МИ6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России», — заявил дипломат.

В начале октября директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что вторгнувшиеся в Курскую область украинские боевики планировали захватить и заминировать АЭС. Если бы их план удался, то «Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской».

Ранее начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что украинские власти готовили провокацию с использованием отравляющих веществ для последующего обвинения российских военных, задействованных в спецоперации.