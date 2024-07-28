«Фронт уже сыпется». Взятие Лозоватского в ДНР открыло ворота в Днепропетровскую область

Российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Что для России значит контроль над Лозоватским и Волчьим, в стриме 360.ru с Анастасией Букреевой рассказал военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам и директор центра политических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Собеседник 360.ru признал, что взятие Волчьего и Лозоватского много значит для российской армии — это практически контроль над Очеретинскими высотами на несколько сотен квадратных километров. После Лозоватского будет Покровск, отметил Михайлов и добавил, что рядом окружен украинский гарнизон.

«Дальше направление у нас — на Покровск и Мирноград. А это уже — ворота в Днепропетровскую область», — пояснил эксперт.

Контроль над Лозоватским дает возможность отбить у ВСУ дорогу между Покровском и Константиновкой, по ней украинская армия получает подкрепление, боеприпасы и питание.

«Это взятие очень весомо. Фронт хоть и еще не рассыпался, но он уже сыпется», — заявил Михайлов.

Специалист отметил, что стоящий рядом украинский гарнизон фактически попал в окружение.

«Кто успел, тот сбежал, а кто не успел, сейчас будут сдаваться, либо уничтожаться», — добавил политолог.