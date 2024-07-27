В Херсонской области 17 украинских боевиков сдались в плен

Минобороны: 17 военных ВСУ добровольно сдались в плен под Херсоном

В Херсонской области на островах в дельте реки Днепр добровольно сдались в плен 17 солдат ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Пленные признались, что командование ВСУ плохо планировало боевые действия. Военным даже не хватало снабжения и питьевой воды.

«Воду пили из болота», — вспомнил один из них.

Украинцы стали чаще сдаваться в плен российским силам под Херсоном. Военный эксперт Олег Глазунов объяснил в интервью Lenta.ru это тем, что солдаты ВСУ не верят в собственную победу.

«Большинство украинцев уже прозрели», — отмечал он.

В апреле трое украинских военных переплыли Днепр ради того, чтобы сдаться в плен российской армии.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР. Бойцы отразили три контратаки со стороны Украины и лишили противника до 425 солдат.