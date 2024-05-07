Спецоперация 07 мая 2024, 01:24 Французские шевроны нашли на теле погибшего в зоне СВО наемника Freepik

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Шевроны с изображением флага Франции нашли на теле наемника, ликвидированного российскими военными под Белогоровкой в ЛНР. Об этом сообщило РИА «Новости».

В распоряжение журналистов попало видео с захваченного опорного пункта. На одном из трупов обнаружили несколько шевронов, один из которых был в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве был шеврон с флагом Франции в стиле милитари.

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По данным источника издания, кадры снял штурмовик одного из подразделений ВС России под Белогоровкой, за которую продолжаются бои.

Asia Times ранее сообщила, что Франция «официально отправила» солдат Иностранного легиона на Украину. По данным военного корреспондента Бориса Рожина, члены иностранного легиона из Франции уже понесли первые потери в боях у Часова Яра.

Министерство иностранных дел Франции официально опровергло сообщения СМИ об отправке бойцов Иностранного легиона на Украину.