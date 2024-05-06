Франция открестилась от отправки военных на Украину | 360°

Мир 06 мая 2024, 17:46 Франция открестилась от отправки военных на Украину МИД Франции опроверг отправку военных на Украину РИА «Новости»

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МИД Франции назвал кампанией по дезинформации данные об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Заявление на этот счет министерство опубликовало в соцсети X, сообщило РИА «Новости».

Ранее об отправке солдат Иностранного легиона сообщало несколько зарубежных СМИ. К заявлению французского МИД прикрепили скриншоты публикаций на эту тему.

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«Кампании по дезинформации, касающиеся поддержки Францией Украины, не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину», — подчеркнули представители ведомства.

О том, что Франция направила бойцов этого легиона на Украину, ранее заявлял бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в интервью иностранным СМИ.

Если говорить о высказываниях французских властей относительно поддержки ВСУ, следует вспомнить слова лидера страны Эммануэля Макрона, который в минувшем феврале утверждал о том, что власти западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину.

При этом политик оговорился, что консенсуса по этой теме пока нет. Но вместе с тем, по мнению Макрона, «ничего исключать нельзя».

Российский военкор Борис Рожин ранее публиковал информацию о том, что члены иностранного легиона, прибывшие из Франции, понесли первые потери в боях у Часова Яра.