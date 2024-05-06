Франция открестилась от отправки военных на Украину | 360°

06 мая 2024, 17:46
Франция открестилась от отправки военных на Украину
МИД Франции опроверг отправку военных на Украину
МИД Франции назвал кампанией по дезинформации данные об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Заявление на этот счет министерство опубликовало в соцсети X, сообщило РИА «Новости».
Ранее об отправке солдат Иностранного легиона сообщало несколько зарубежных СМИ. К заявлению французского МИД прикрепили скриншоты публикаций на эту тему.
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«Кампании по дезинформации, касающиеся поддержки Францией Украины, не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину», — подчеркнули представители ведомства.
О том, что Франция направила бойцов этого легиона на Украину, ранее заявлял бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в интервью иностранным СМИ.
Если говорить о высказываниях французских властей относительно поддержки ВСУ, следует вспомнить слова лидера страны Эммануэля Макрона, который в минувшем феврале утверждал о том, что власти западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину.
При этом политик оговорился, что консенсуса по этой теме пока нет. Но вместе с тем, по мнению Макрона, «ничего исключать нельзя».
Российский военкор Борис Рожин ранее публиковал информацию о том, что члены иностранного легиона, прибывшие из Франции, понесли первые потери в боях у Часова Яра.
ВСУ
Украина
Франция
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