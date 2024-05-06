Французских солдат на Украине приравняли в интервентам | 360°

06 мая 2024, 07:54
Французских солдат на Украине приравняли в интервентам
Депутат ГД Шеремет: французских солдат на Украине будут считать интервентами
Французских солдат на Украине будут считать интервентами. Такое мнение выразил депутат ГД Михаил Шеремет, комментируя статью Asia Times о том, что Франция отправила солдат Иностранного легиона в зону украинского конфликта. Его слова привело РИА «Новости».
«Французские военные на территории Украины будут расценены как интервенты зоны российских геополитических интересов», — пояснил член нижней палаты российского парламента.
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По его мнению, такое решение президента Франции станет его «лебединой песней». Шеремет подчеркнул, что французы не простят лидеру втягивание страны в конфликт.
Депутат считает, что Макрон допускает ошибку и рискует войти в историю как «могильщик». Несмотря на политические амбиции, президент Франции «не дорос до штанов» Наполеона Бонапарта, подытожил Шеремет.
Ранее в МИД заявили, что Макрон страдает «пещерной русофобией», он использует ее, чтобы стать лидером Евросоюза.
Эммануэль Макрон
Украина
Франция
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