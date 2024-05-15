Швеция исключила отправку войск на Украину | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 09:17 Швеция исключила отправку войск на Украину Министр обороны Йонсон: Швеция не планирует отправлять войска на Украину Johan Nilsson/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

Швеция не собирается отправлять личный состав на Украину, однако оставляет за собой возможность рассмотреть этот вариант. Такое заявление сделал шведский министр обороны Пол Йонсон, сообщило издание Breaking Defense.

«Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если появится конкретное предложение, мы сможем принять его на рассмотрение», — сказал Джонсон.

Реклама

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон стал первым европейским лидером, который начал публично выражать поддержку идее отправки своего народа и других союзников по НАТО на Украину. Высказывания политика побудили другие страны начать обсуждения этой идеи.

Белый дом сразу же исключил возможность отправки американских войск в Украину. Но Штаты добавили, что такой выбор является «суверенным решением» для каждой страны НАТО.

Ранее Эстония тоже опровергла планы по отправке войск на Украину. Министр обороны республики Ханно Певкур объяснил, что на этот счет были только разговоры, но они остались на уровне идеи, так как никто из союзников не понимает, что это изменит.