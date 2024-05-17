Путин отреагировал на заявление Макрона о войсках на Украине | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 14:06 Путин отреагировал на заявление Макрона о войсках на Украине Путин: спросите Макрона, будут ли войска Франции на Украине, и Россия ответит Sebastian Kahnert/dpa / Global Look Press

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Россия обдумает ответ на ввод войск Франции на Украину после того, как получит подтверждение интервенции. Президент Владимир Путин заявил об этом на встрече с журналистами по итогам визита в Китай. Его выступление показали на сайте Кремля.

«Я не французский президент, я не принимаю решения. Сначала вы получите ответ на ваш вопрос: будут там войска или нет. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», — сказал он.

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Путин заявил, что доверие к Западу утрачено. Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины. По его словам, существует база для их проведения — достигнутые в Стамбуле договоренности.

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил ввод войск на территорию Украины. Издание Politico сообщило, что страна начала создание международной коалиции для этой кампании.