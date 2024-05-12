Жители четырех белгородских сел остались без света после атаки ВСУ | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 07:30 Жители четырех белгородских сел остались без света после атаки ВСУ Гладков: ВСУ атаковали город Шебекино беспилотником РИА «Новости»

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Украинские националисты утром в воскресенье атаковали город Шебекино в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ атаковали Шебекино беспилотником, пострадавших нет. В результате удара есть повреждения линий электропередачи, абоненты Шебекино, Новой Таволжанки, Масловой Пристани, Графовки и Безлюдовки остаются без электроэнергии», — написал он.

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Гладков добавил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время и переключению на резервные линии.

Также глава региона в 07:24 объявил запуск сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

«Не подходите к окнам, если вы находитесь дома. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами — кладовая, туалет, ванная или коридор. Спуститесь в укрытие, если вы на улице», — отметил Гладков.

Ранее Минобороны сообщило о пресечении нескольких попыток атак ВСУ на населенные пункты беспилотниками и ракетами «Точка-У».