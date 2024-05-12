Два промышленных предприятия в Шебекино получили повреждения при атаке ВСУ | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 08:32 Два промышленных предприятия в Шебекино получили повреждения при атаке ВСУ Гладков: при атаке украинских БПЛА пострадали 2 промпредприятия в Шебекине РИА «Новости»

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Украинские военные утром 12 мая второй раз атаковали город Шебекино с помощью БПЛА. В результате удара повреждения получили два промышленных предприятия. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На одном из них повреждена кровля производственного помещения, на другом повреждено помещение столовой. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал он.

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В результате первой атаки ВСУ на Шебекино жители четырех населенных пунктов Белгородской области остались без электроснабжения. Гладков пообещал, что аварийные службы вскоре начнут ремонт получивших повреждение ЛЭП.

По данным Минобороны, в ночь на 12 мая над регионом уничтожили две ракеты, выпущенные из ОТРК «Точка-У».